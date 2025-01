BBB 25

Gracyanne critica postura de Diego Hypolito na casa: 'Não consigo defender'

Nas redes sociais, internautas não gostaram do comportamento crítico da musa fitness com amigo

Na manhã desta quarta-feira (22), a casa mais vigiada do Brasil foi palco de uma fofoca sobre o comportamento dos brothers. No Quarto Nordeste, Camilla, Thamiris, Mateus e Vitória Strada conversam sobre Diego Hypolito e a musa fitness Gracyanne Barbosa aproveitou para criticar o comportamento do amigo e disse que ele criou um personagem para o reality.