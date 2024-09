Arte, cidadania e identidade

Gratuito, 6ª edição do Festival Estudantil de Artes Cênicas acontece de hoje (16) a domingo (22)

O Festac reúne 14 espetáculos de teatro, 5 cenas curtas e 4 filmes produzidos por estudantes

Luiza Gonçalves

Publicado em 16 de setembro de 2024 às 10:50

Espetáculo O Bicho de Duas Patas Crédito: Divulgação/Diney Araújo

Chegando à sua sexta edição, o Festival Estudantil de Artes Cênicas (Festac) propõe uma reflexão sobre as relações das artes com a identidade e o território, a partir do tema Defina sua Cidade. De hoje (16) a domingo (22), 14 espetáculos de teatro, 5 cenas curtas e 4 filmes produzidos por estudantes da educação básica, de cursos livres de artes cênicas e de escolas de ensino superior ocuparão a programação de 10 espaços culturais de Salvador. O festival tem entrada gratuita mediante retirada antecipada dos ingressos.

“O tema surge a partir da reflexão sobre a cidade que desejamos construir, colocando adolescentes e jovens como agentes de uma possível transformação. Além disso, há o movimento das nossas cidades internas e como cada indivíduo se identifica com o seu território e se expressa através do teatro, da dança ou das artes circenses”, explica o arte-educador Guilherme Hunder, um dos idealizadores do projeto.

O Festac nasceu em 2015, fruto do encontro entre três artistas e estudantes da Escola de Teatro da Ufba, Guilherme, Marcus Lobo e Danilo Lima, que tinham como objetivo proporcionar trocas com grupos universitários da cidade. Com o passar dos anos, a iniciativa amadureceu, propondo diálogos, e incluindo espetáculos da educação básica. “Tornou-se, um festival que tem a formação como eixo central, com atividades que vão além da simples fruição artística”, pontua Guilherme.

Formação artística

Um dos destaques do Festac deste ano está nas oficinas, com práticas de formação para jovens em teatro e circo. Realizadas desde julho, terão seu resultado final apresentado na quinta-feira (19), às 15h, no Espaço Boca de Brasa Subúrbio 360º. A atriz e arte-educadora Fernanda Silva foi a responsável pela oficina de teatro, acompanhando jovens entre 12 e 15 anos do Colégio Estadual Dalva Matos, no Lobato, em encontros semanais para pensar arte, cidadania, educação e identidade.

“A partir do tema deste ano, comecei a fazer questionamento com eles sobre o lugar social que a gente vive. Que olhar temos sobre a nossa cidade? Quais os pontos altos, pontos baixos? A partir daí, eles conseguiram identificar desde as brincadeiras que faziam na rua até questões de saúde pública, segurança e acesso. Foi uma alegria muito grande ver a participação, o desejo e empenho dos alunos, que estavam sempre muito envolvidos”, afirma Fernanda.

A oficina perpassa desde as conversas com os jovens até aulas sobre fundamentos básicos do teatro, como jogos teatrais, montagem do figurino e cenário: “É uma celebração dessas vivências da comunidade, e a gente vai descobrir o que guardamos de Salvador na memória afetiva de cada um deles”, diz.

Espetáculo Dois Pensamentos, Uma Voz Crédito: Divulgação/Caio Lirio

Programação Cultural

A abertura do festival acontece hoje, às 19h, no Teatro Martim Gonçalves, com falas institucionais e a apresentação das cinco cenas curtas. A programação do Festac também engloba os espaços culturais Xisto Bahia, Teatro Gamboa Nova, Teatro Gregório de Mattos, Espaço Cultural Barroquinha, Teatro Sesi Rio Vermelho, Largo Quincas Berro D'Água e Subúrbio 360º. Além das obras baianas, o festival recebe atrações de Bom Jardim (CE), Florianópolis, Curitiba, São Paulo e Puebla (México).

O espetáculo infanto-juvenil Bicho de Duas Patas (2019) é um dos representantes soteropolitanos no Festac, realizado pelo Coletivo Ventre Livre. “Em Bicho de Duas Patas, queríamos contar a história da criação do mundo de uma outra maneira, sem negar a ciência, mas falando do lugar ancestral, das narrativas indígenas e afro-brasileiras, e também mostrar que este vem sendo destruído pelo bicho homem. No espetáculo, estamos vivendo o teatro e brincando para aprender como cuidar de nossos”, descreve Silvâna Cerqueira, atriz e fundadora do coletivo.