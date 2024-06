REALITY

Grazi Massafera existe porque eu estava lá, diz Jean Wyllys sobre BBB

Jean Wyllys relembrou passagem pelo Big Brother Brasil 5 (BBB 5) e afirmou que Grazi Massafera chegou na final do reality por sua causa

Rede Nordeste, O Povo

Publicado em 11 de junho de 2024 às 07:37

O professor e jornalista Jean Wyllys relembrou a sua participação no Big Brother Brasil (BBB). Vencedor da 5ª edição do reality da Rede Globo, o baiano comentou sobre a amizade com Grazi Massafera no programa durante participação do podcast Futeboteco, divulgado em maio.

Na conversa com Rodolfo Gomes, apresentador do podcast, o ex-participante do BBB 5 atribuiu o sucesso de Grazi Massafera no reality à sua amizade.

'Grazi Massafera existe porque eu estava naquele programa. Fui eu que olhei ela com outros olhos, fui eu que tirei ela do lugar de ‘gostosa’ que toda mulher bonita ocupava', disse.

Durante a estadia na casa do BBB 5, Jean e Grazi se aproximaram e tornaram-se amigos. Junto com Alan Henrique, com quem Grazi se relacionou na época, os amigos formaram uma aliança que os levou até as últimas semanas no reality.

Jean Wyllys diz que Grazi Massafera chegou na final do BBB 5 por sua causa

'Fui eu e o Alan que trouxemos ela para outra narrativa. Foi a relação comigo que tirou dela o melhor, mostrou outra coisa para o Brasil', acrescentou Jean Wyllys.

Exibido no ano de 2005, a grande final do Big Brother Brasil foi disputada entre Jean e Grazi. Com 55% dos votos do público, o ex-deputado federal levou o prêmio de R$ 1 milhão.