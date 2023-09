Gregório Duvivier traz elenco do Porta dos Fundos para a Concha

Não adianta procurar a sinopse do espetáculo Portátil, pois ela não existe. Trata-se de uma comédia de improviso, que é criada na hora por integrantes do grupo de humor Porta dos Fundos: Gregório Duvivier, João Vicente de Castro, Luciana Paes, Rafael Queiroga e o músico Andres Giraldo.



Depois de 8 anos da sua estreia em 2015, quando cumpriu temporadas no Brasil e Portugal, o espetáculo retornou este ano com o mesmo sucesso absoluto de público, cumpriu apresentações em São Paulo e agora sobe ao palco da Concha Acústica do Teatro Castro Alves, em única apresentação nesta sábado (23), às 19h30, através do projeto Catálogo Brasileiro de Teatro em parceria com a Sarau Agência de Cultura Brasileira.