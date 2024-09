INCLUSÃO

Grupo Gay da Bahia divulga 8ª Semana da Diversidade Cultural de Salvador

Neste ano, a 12ª edição do Prêmio Ordem do Mérito Cultural da Diversidade LGBT+ homenageará 30 personalidades de diversas áreas, com destaque para empresas comprometidas com a criação de espaços seguros para a comunidade LGBTQIA+.