OPEN BAR DO EMBAIXADOR

Gusttavo Lima fará mega show em Feira de Santana

Festa também terá shows de Vitor Fernandes e Henry Freitas

Segunda maior cidade da Bahia, Feira de Santana será palco no dia 23 deste mês de um mega show do cantor Gusttavo Lima. A apresentação será no estádio Professor Jodilton Souza, conhecido popularmente como Arena Cajueiro.

No caso do ingresso com bebidas inclusas, as opções são vodka absolut, cerveja (marca não foi informada), refrigerante e água. A área também conta com alguns mimos como lounges para descanso, espaço gourmet, barbearia, massagem, spa para pés e mãos e até lugar para tatuagem.