Gusttavo Lima faz piada sobre bloqueio de bens durante show

No pedido pelo desbloqueio dos bens, a defesa de Gusttavo argumentou que, junto à prisão, todas as medidas cautelares impostas foram revogadas em 24 de setembro pela decisão do desembargador Eduardo Guilliod Maranhão, relator do caso. Segundo o Ministério Público de Pernambuco, ainda faltam indícios de crime na investigação do cantor.