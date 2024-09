FEZ LIVE

Gusttavo Lima se revolta e fala pela primeira vez sobre investigação de lavagem de dinheiro: 'Um assassinato de reputação'

Em live nas redes sociais, nesta segunda-feira (30), cantor falou sobre as acusações

Gusttavo Lima se pronunciou pela primeira vez, nesta segunda-feira (30), sobre a Operação Integration, que investiga um suposto envolvimento do cantor com um esquema de lavagem de dinheiro através de jogos on-line, as chamadas “bets”.