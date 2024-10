CARIDADE

Gusttavo Lima ganha iPhone 16 Pro Max de quase R$ 11 mil de fã: 'Coração bom'

Em um vídeo compartilhado com os seguidores, o Embaixador, exibiu o aparelho e agradeceu. “Graças a Deus começou a chegar do povo do coração bom. Esse aqui é o 16 já? Você está doido, daqui a pouco está no 50 já. Diretamente de Ribeirão Preto. Valeu, bebê”, disse Gusttavo, mostrando o presente. "Vai mandando aí, gente, que agora eu vou fazer estoque para nunca mais ter que mudar de telefone", finalizou