POLÊMICA

Polícia suspeita que Gusttavo Lima seja dono da Vai de Bet

Empresa é ex-patrocinadora do Corinthians e foi citada na operação

Da Redação

Publicado em 30 de setembro de 2024 às 10:36

Gusttavo Lima e Vai de Bet Crédito: Divulgação

O cantor Gusttavo Lima é suspeito de ser uma espécie de dono oculto da Vai de Bet, empresa que foi patrocinadora do Corinthians e foi citada na Operação Integration, que segue investigando um suposto esquema de jogo ilegal.

O Fantástico exibiu neste domingo (29) que o cantor virou sócio em julho de 2024 da empresa, com participação de 25% do total. A polícia conseguiu encontrar documentos que comprovam a participação do artista. No entanto, os investigadores acreditam que o sertanejo, na verdade, já era um possível dono oculto da Vai de Bet.

Isso porque, no final de 2023, a Vai de Bet fechou contrato milionário com o Corinthians. À polícia, um conselheiro do clube contou que o presidente do clube paulista conversou com Gusttavo Lima, afirmando, naquela época, que o cantor já era dono da empresa.

Corinthians e Vai de Bet Crédito: Fantástico

“Em um dos depoimentos das testemunhas ouvidas no caso da subtração de valores do Corinthians, é mencionado que, no momento da assinatura do contrato, foi informada essa testemunha por parte do presidente do Corinthians, que a Vai de Bet teria como um dos sócios o Gustavo Lima”, afirma Juliano Carvalho, promotor de Justiça do Gaeco.

Apesar de ter sido citada na operação, o Corinthians alegou que o caso está na Justiça e o clube não trata mais questões com essa empresa.