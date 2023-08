Heloisa Périssé abre sessão extra para comédia A Iluminada

Depois de tanto cuidar de pessoas queridas, Heloisa, de 56 anos, sentiu que era a hora de a criadora receber os afagos de sua criatura e, em 2021, escreveu o monólogo cômico A Iluminada, estreou em Portugal, cumpriu temporadas no Rio de Janeiro e São Paulo e agora retorna à Salvador pelo projeto Catálogo Brasileiro de Teatri, neste final de semana, de sexta (18) a domingo (20), no Teatro Sesc Casa do Comércio, com sessão extra no domingo às 21h. Os ingressos estão à venda no sympla e no local.