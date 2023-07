Henrique Lima se torna o primeiro baiano a ganhar o The Voice Kids Brasil

Crédito: Reprodução

Natural da cidade de Senhor do Bonfim, Henrique Lima é o vencedor da oitava temporada do The Voice Kids Brasil. A grande final foi realizada neste domingo (9). O programa faz parte da grade dominical da TV Globo e tem como jurados os cantores IZA, Carlinhos Brown e Mumuzinho.



O baiano de 14 anos escolheu para a final a canção "Na Hora de Amar", conhecida na voz de Gusttavo Lima. Henrique Lima pertencia ao time de Mumuzinho. O vencedor deste ano leva para casa, além do troféu do programa, R$ 250 mil e um contrato com a gravadora Universal Music.

Na Semifinal, IZA havia chorado após a apresentação do participante. "É muito impressionante ver alguém tão apaixonado pela música e com tanta certeza do caminho", disse a cantora.

A grande final foi disputada em duas rodadas. Na primeira, os dois finalistas de cada time fizeram apresentações individuais e receberam votos do público. Nesta fase, Henrique foi escolhido com 66% dos votos.

Na segunda rodada, Henrique Lima voltou ao palco com a canção "Disparada", de Jair Rodrigues. Ao concorrer com Emanuel Motta, do time Brown, e Isa Camargo, do time IZA, o baiano foi escolhido a voz campeã pelo público com 45,11% dos votos.