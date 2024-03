VEM AÍ?

Homenagem feita por baianos é compartilhada pela Parkwood, empresa de Beyoncé

Na última segunda-feira (19), Beyoncé compartilhou um compilado de vídeos em seu perfil no TikTok com fãs reagindo ao lançamento do single “Texas Hold ‘Em”, do álbum “Cowboy Carter”, que chega às plataformas digitais no dia 29 de março. O “Flashmobey” também apareceu no vídeo compartilhado pela cantor, que agradeceu a homenagem.