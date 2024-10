OSCAR QUIROGA

Horóscopo de quinta (24/10); veja previsões para seu signo

Data estelar: Lua quarto minguante em Leão.

Oscar Quiroga

Publicado em 24 de outubro de 2024 às 05:00

Nossa humanidade enxerga perigos em tudo que está além de seu domínio, tudo que, potencialmente, desafia a sagrada obediência que com tanto esforço cultiva ao longo do tempo, em nome de "ser alguém" na civilização, sem atentar ao fato de que, quanto mais obediente é, mais distante se torna o objetivo de "ser alguém".

Nossa humanidade enxergou o Anticristo quando Elvis requebrou a pélvis dançando ao som de suas músicas, também profetizou o fim do mundo quando o ácido lisérgico começou a ampliar a percepção da realidade, e agora pensa o mesmo com o advento do entretenimento sem limites que as telas de computadores e celulares oferecem.

Provado está que quanto mais nossa humanidade tenta proibir o que já existe, mais nossa humanidade se sente atraída pelo que é proibido.

ÁRIES: Com um ambiente devidamente organizado, você recuperará o fio de meada que andou se perdendo no meio da bagunça. A ordem facilitará a percepção de tudo que é realmente importante, e também do que deve ser posto de lado.

TOURO: Há horas, como agora, em que é mais importante manter o jogo em marcha do que tentar marcar algum gol ou levar vantagem. O jogo é mais importante do que a possível vitória ou derrota. O jogo é a alma do negócio.

GÊMEOS: Contribua para sua própria segurança e conforto tomando atitudes que privilegiem esses estados, procurando se desviar o mínimo possível desse roteiro e, também, cuidando para não se distrair com assuntos aleatórios.

CÂNCER: Tome a iniciativa de fazer acontecer o que você pretende, porque se ficar esperando por uma oportunidade ou que as coisas melhorem, então perderá essa brecha que se apresenta agora, só aproveitável tomando a iniciativa.

LEÃO: Melhor não deixar transparecer suas intenções nem muito menos o que você pretende fazer para as assegurar. Deixe que as pessoas, inclusive as próximas, só saibam de seus movimentos depois de terem sido iniciados.

VIRGEM: Procure transmitir suas ideias com clareza, porque neste momento há pessoas que as compreenderão e ajudarão você a colocar em prática o que, de outra maneira, continuaria sendo apenas uma teoria. Hora de praticar.

LIBRA: Os perigos do caminho não hão de pesar demais na sua consciência, porque, você verá, em grande parte são produto de argumentações abstratas e inconsistentes, que só servem para deixar sua alma tensa e nervosa. Melhor não.

ESCORPIÃO: Apesar de toda a insegurança que você não confessa a ninguém, para não parecer que sua posição é frágil, você verá que, abrindo o jogo, as coisas fluirão com mais facilidade do que ficar escondendo o jogo.

SAGITÁRIO: A complexidade do cenário continuará parecendo impossível de resolver na mesma medida em que você ficar pensando sem fazer nada útil e prático a respeito. Pensar é bom, mas neste caso não ajuda e também atrapalha.

CAPRICÓRNIO: Você verá que é melhor cooperar do que competir, porém, para que isso se torne a nota dominante dos relacionamentos, você terá de combater o reflexo automático de competir com quem parece avançar mais que você.

AQUÁRIO: Agora é quando você precisa se concentrar em fazer ordem, porque se tudo continuar bagunçado você perderá de vista as oportunidades que a vida tem para lhe oferecer. A ordem dá trabalho, mas prepara o terreno do destino.