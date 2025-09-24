SÉRIE

Humorista genial, Chico Anysio ganha especial na Globoplay

Os cinco episódios chegam à plataforma nesta quinta (25)

Personagens emblemáticos, bordões que cativaram o Brasil e um talento imenso. São algumas das caracterísitcas do genial humorista Chico Anysio, especialista na arte de criar figuras que mexem com a memória e o imaginário afetivo de gerações. O mesmo público que confere a série documental Chico Anysio: um Homem à Procura de um Personagem, que chega nesta quinta (25) ao catálogo da Globoplay.

Com direção e roteiro de Bruno Mazzeo, filho do humorista, a obra acompanha a jornada multifacetada do artista que brilhou nos palcos, na literatura e nas telas, em programas memoráveis como Chico City e Escolinha do Professor Raimundo, e leva ao público um olhar profundo sobre sua influência na cultura e na arte do país.

Os cinco episódios chegam juntos ao streaming, com o primeiro disponível e aberto para todo o público, incluindo não-assinantes do streaming. “Toda vez que eu chego em Maranguape (CE), sobretudo na casa em que meu pai nasceu, é como se eu vivesse uma espécie de reencontro”, diz Mazzeo no primeiro episódio. “Nós sempre fomos muito próximos, uma relação de afeto, amor, carinho. E muita conversa, porque ele adorava conversar, contar histórias. Só que ser filho de pai famoso tem disso, ele dava tantas entrevistas, falando sobre tudo, que talvez eu tenha esquecido de fazer as minhas próprias perguntas”, reflete.

A série traça um retrato íntimo de Chico, desde a infância no Ceará, a mudança para o Rio de Janeiro e o início na rádio, onde se destacou, até a revolução que promoveu na TV com o Chico Anysio Show, atração que transformou o humor na televisão brasileira, inaugurou o uso do videotape e apresentou os primeiros de seus mais de 200 personagens.

O documentário explora também os desafios enfrentados na carreira, seus seis casamentos e como cada um deles marcou sua trajetória, entre eles o relacionamento com a ex-ministra Zélia Cardoso de Mello, que o tornou alvo da imprensa e impactou sua popularidade. A obra aborda ainda como aconteceu o afastamento do ícone da comédia das telas da TV, seu legado artístico e o fim da vida.