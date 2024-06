TV

Igor Rickli, marido Aline Wirley, chama 'BBB' de 'desserviço à sociedade'

Casado com a cantora Aline Wirley, que foi vice-campeã do BBB 22, Igor Rickli criticou o reality show. O ator relatou sua experiência como parente de um confinado e reprovou a repercussão que o programa ganha nas redes sociais.

Igor elogiou a força de Aline e afirmou que o público viu apenas um recorte de quem ela é. Ele ainda revelou que o filho do casal, Antônio, que tem apenas 10 anos, chegou a receber ameaças de morte. "Com a minha família ninguém mexe. Quando mexeram com o nome do meu filho (...) não vou ficar quieto, não", disse ele, lembrando do momento que viveu.