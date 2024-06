EVENTO

Ilê Aiyê fará turnê mundial comemorativa dos 50 anos a partir do dia 23 de junho

Banda fará 14 shows durante a turnê

Da Redação

Publicado em 19 de junho de 2024 às 14:37

IlÊ Aiyê Crédito: Divulgação

A banda Ilê Aiyê, a partir do próximo domingo (23), vai embarcar para a turnê mundial comemorativa dos 50 anos do grupo. A primeira parada será na África para cantar em Marrocos. Ao todo, serão 14 shows pela Europa e outros continentes, cos tambores do bloco afro mais antigo do Brasil irão tocando no peito dos africanos, alemães, portugueses, irlandeses, escoceses, holandeses, ingleses, espanhóis e italianos entre os dias 24 de junho e 31 de julho.

Na Alemanha, durante o Festival Internacional de Samba de Coburgo, o Prêmio Humano será dedicado ao presidente da entidade, Antônio Carlos Vovô. Em Marrocos, serão duas apresentações que serão feitas no tradicional festival de música local, o Gnaoua World Music Festival.

"O público de fora é muito receptivo, porque a música é universal. É gratificante ver as pessoas cantando junto com a gente em espaços lotados, nos reconhecendo na rua e nos cumprimentando. É sempre uma experiência muito gratificante, ainda mais nessa turnê, em que o Ilê é o grande aniversariante do ano", comenta Antônio Carlos Vovô, presidente da entidade.

A segunda parada será em Portugal, que receberá a banda baiana no dia 30 de junho, no Festival Pé na Terra, na Vila da Fuseta, em Faro, durante um evento que acontece há 12 anos e celebra a cultura lusófona em pleno verão europeu.

A irlanda vai receber o Ilê no dia 4 de julho. A apresentação será no clube de música ao vivo de Dublin, o Button Factory, local que já recebeu grandes nomes da música local e internacional.

O próximo destino é a subversiva Amsterdã no dia 5 de julho, na Holanda, onde o show do Ilê acontece no Psicotrópicos Festival, evento que consagra a potência da música brasileira na Europa, com atrações que desafiam as disparidades sociais, de gênero e políticas.

Já no dia 6 de julho, a apresentação será em Paris, na França, na famosa casa de shows Pan Piper. No dia seguinte, 7 de julho, será em Berlim que os alemães assistirão ao espetáculo cênico-musical do bloco afro no House of World Cultures, centro nacional para a apresentação e discussão de artes contemporâneas internacionais.

Ainda na Alemanha, no dia 12 de julho, o bloco antirracista é atração no maior festival de samba fora do Brasil, o Festival Internacional de Samba em Coburgo.

A parada seguinte vai fazer a percussão do Ilê retumbar e estremecer os castelos da Escócia, onde a Band’Aiyê se apresenta no Festival de Carnaval de Edimburgo no dia 14 de julho. De volta a Portugal, no dia 20 de julho, a apresentação será no Mimo Festival, na cidade de Amarante. E no dia 25 de julho, será em Lisboa que o Ilê Aiyê vai cantar para todos.

O famoso centro de arte Barbican Centre, em Londres, é onde o Ilê Aiyê mostra seu show de música, dança e luta social aos britânicos no dia 26 de julho. E no dia seguinte, 27, já na Espanha, o cinquentão é atração dos concertos de música brasileira do Nits de Brasil em Barcelona.