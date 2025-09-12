Illy canta músicas de Belo em novo seu show

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Doris Miranda
Publicado em 12 de setembro de 2025 às 06:00
Na Cidade Baixa, Illy foi criada entre a MPB e o samba de roda. Sempre viveu a cultura popular na sua forma eclética e trouxe isso como destaque na sua carreira. Agora, após lançar três álbuns de estúdio e o projeto Samba Djanira, a cantora baiana estreia hoje (12) o show Illy Canta Belo, na Casa da Mãe, Rio Vermelho.
Acompanhada por três músicos, Illy apresenta versões intimistas dos clássicos do cantor paulista com o sotaque baiano. “Vamos revisitar as músicas cantadas por um dos maiores cantores que esse país já teve e estou encarando esse desafio com toda a seriedade que a trajetória de Belo merece”, afirma a artista, que tem no seu currículo um álbum em homenagem a Elis Regina.
“Desafio é uma canção do repertório de Belo que já gravei e adoro cantar. Com a imersão no Samba Djanira notei o quanto me sinto feliz interpretando esse repertório romântico e decidi fazer esse show”, conta Illy. “Claro que eu tinha que escolher o maior de todos os românticos, né?”, acrescenta a cantora.
Para este projeto, Illy convidou seu irmão, Felipe Gouveia - pagodeiro apaixonado - para dividir a direção musical com ela. Para o violão e cavaquinho, ela chamou Bigó, seu parceiro de samba há 20 anos, desde os tempos do Samba de Banda. O trio de músicos se completa com o baixista Iuri Sá, figura cativa nas principais rodas de samba da Bahia.
“Eu espero que o público goste do meu jeito de cantar Belo. Podem esperar um show cheio de emoção e feito com todo o carinho por uma fã que entende da importância de Belo para a história da música brasileira”, promete ela.
SERVIÇO - Illy canta Belo | Sexta (12), às 21h, na Casa da Mãe, Rio Vermelho | Ingressos: à venda no (71) 9309-4592 (zap).