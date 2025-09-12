MÚSICA

Illy canta músicas de Belo em novo seu show

Illy promete muito pagode romântico nesse novo show, que faz nesta sexta (12) na Casa da Mãe

Doris Miranda

Publicado em 12 de setembro de 2025 às 06:00

A cantora Illy Crédito: Roncca/divulgação

Na Cidade Baixa, Illy foi criada entre a MPB e o samba de roda. Sempre viveu a cultura popular na sua forma eclética e trouxe isso como destaque na sua carreira. Agora, após lançar três álbuns de estúdio e o projeto Samba Djanira, a cantora baiana estreia hoje (12) o show Illy Canta Belo, na Casa da Mãe, Rio Vermelho.

Acompanhada por três músicos, Illy apresenta versões intimistas dos clássicos do cantor paulista com o sotaque baiano. “Vamos revisitar as músicas cantadas por um dos maiores cantores que esse país já teve e estou encarando esse desafio com toda a seriedade que a trajetória de Belo merece”, afirma a artista, que tem no seu currículo um álbum em homenagem a Elis Regina.

“Desafio é uma canção do repertório de Belo que já gravei e adoro cantar. Com a imersão no Samba Djanira notei o quanto me sinto feliz interpretando esse repertório romântico e decidi fazer esse show”, conta Illy. “Claro que eu tinha que escolher o maior de todos os românticos, né?”, acrescenta a cantora.

Para este projeto, Illy convidou seu irmão, Felipe Gouveia - pagodeiro apaixonado - para dividir a direção musical com ela. Para o violão e cavaquinho, ela chamou Bigó, seu parceiro de samba há 20 anos, desde os tempos do Samba de Banda. O trio de músicos se completa com o baixista Iuri Sá, figura cativa nas principais rodas de samba da Bahia.

“Eu espero que o público goste do meu jeito de cantar Belo. Podem esperar um show cheio de emoção e feito com todo o carinho por uma fã que entende da importância de Belo para a história da música brasileira”, promete ela.