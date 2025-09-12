Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Illy canta músicas de Belo em novo seu show

Illy promete muito pagode romântico nesse novo show, que faz nesta sexta (12) na Casa da Mãe

  • Foto do(a) author(a) Doris Miranda

  • Doris Miranda

Publicado em 12 de setembro de 2025 às 06:00

A cantora Illy
A cantora Illy Crédito: Roncca/divulgação

Na Cidade Baixa, Illy foi criada entre a MPB e o samba de roda. Sempre viveu a cultura popular na sua forma eclética e trouxe isso como destaque na sua carreira. Agora, após lançar três álbuns de estúdio e o projeto Samba Djanira, a cantora baiana estreia hoje (12) o show Illy Canta Belo, na Casa da Mãe, Rio Vermelho.

Acompanhada por três músicos, Illy apresenta versões intimistas dos clássicos do cantor paulista com o sotaque baiano. “Vamos revisitar as músicas cantadas por um dos maiores cantores que esse país já teve e estou encarando esse desafio com toda a seriedade que a trajetória de Belo merece”, afirma a artista, que tem no seu currículo um álbum em homenagem a Elis Regina.

“Desafio é uma canção do repertório de Belo que já gravei e adoro cantar. Com a imersão no Samba Djanira notei o quanto me sinto feliz interpretando esse repertório romântico e decidi fazer esse show”, conta Illy. “Claro que eu tinha que escolher o maior de todos os românticos, né?”, acrescenta a cantora.

Para este projeto, Illy convidou seu irmão, Felipe Gouveia - pagodeiro apaixonado - para dividir a direção musical com ela. Para o violão e cavaquinho, ela chamou Bigó, seu parceiro de samba há 20 anos, desde os tempos do Samba de Banda. O trio de músicos se completa com o baixista Iuri Sá, figura cativa nas principais rodas de samba da Bahia.

“Eu espero que o público goste do meu jeito de cantar Belo. Podem esperar um show cheio de emoção e feito com todo o carinho por uma fã que entende da importância de Belo para a história da música brasileira”, promete ela.

SERVIÇO - Illy canta Belo | Sexta (12), às 21h, na Casa da Mãe, Rio Vermelho | Ingressos: à venda no (71) 9309-4592 (zap).

Mais recentes

Imagem - Pôr do sol deste domingo é no Humaitá com o Jammil

Pôr do sol deste domingo é no Humaitá com o Jammil
Imagem - Ruth de Souza foi gigante em todos os sentidos

Ruth de Souza foi gigante em todos os sentidos
Imagem - Samba da Resistência movimenta sábado em Itapuã com convidado especial

Samba da Resistência movimenta sábado em Itapuã com convidado especial

MAIS LIDAS

Imagem - Secretaria Municipal de Saúde lança concurso com salários de até R$ 7.764,48
01

Secretaria Municipal de Saúde lança concurso com salários de até R$ 7.764,48

Imagem - Anjo da Guarda envia mensagens especiais para 9 signos neste dia 12 de setembro
02

Anjo da Guarda envia mensagens especiais para 9 signos neste dia 12 de setembro

Imagem - Globo anuncia nova dança das cadeiras no jornalismo e planeja substituir apresentadores
03

Globo anuncia nova dança das cadeiras no jornalismo e planeja substituir apresentadores

Imagem - 5 signos têm maior possibilidade de ganhar nas loterias; confira lista e dicas
04

5 signos têm maior possibilidade de ganhar nas loterias; confira lista e dicas