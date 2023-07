Incêndio atinge apartamento onde Maisa Silva estava, no Recife

Na manhã deste sábado (29), um prédio do bairro de Casa Amarela, Zona Norte do Recife, foi atingido por um incêndio. O fogo começou por volta das 10h em um dos apartamentos do edifício localizado na Estrada do Encanamento, nas proximidades do Hospital de Olhos Santa Luzia.



Os bombeiros logo foram acionados e foram para o local com viaturas e helicópteros para apagar o fogo.



Sete pessoas estavam no apartamento do 26º andar quando as chamas começaram, por volta das 10h. De acordo com o telejornal NE1, da TV Globo, três amigas, incluindo a atriz e apresentadora Maísa Silva, conseguiram sair do imóvel.