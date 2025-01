ABSOLUTE CINEMA!

Indicada ao Oscar, Fernanda Torres leva outro prêmio de melhor atriz no Satellite Awards

Prêmio foi anunciado neste domingo (26)

No início do ano, Fernanda ganhou o Globo de Ouro de melhor atriz em filme de drama, por sua atuação em “Ainda estou aqui”. A vitória é inédita para o país na categoria. Fernanda concorreu com Nicole Kidman (“Babygirl”), Angelina Jolie (“Maria Callas”), Kate Winslet (“Lee”), Tilda Swinton (“O quarto ao lado”) e Pamela Anderson (“The last showgirl”).>