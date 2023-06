Influencer trans diz que Neymar propôs 'contrato de sigilo' após ficar com ela

Crédito: Reprodução

Um novo suposto affair de Neymar foi revelado. Em entrevista à colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, a influencer trans Sophia Barclay afirmou já ter se envolvido com o jogador. Após a ficada, o craque propôs um "contrato de sigilo" para que a relação não fosse exposta.



"Aconteceu no ano passado. A gente estava numa festa particular e acabamos ficando, tendo relação e nada demais. Ele quis que eu assinasse uma papelada", contou a Fábia Oliveira, no Metrópoles.

Sophia, no entanto, disse que outras mulheres também foram convidadas a assinar o documento. "Pediu pra mim e para as mulheres que estavam presentes, mas eu conversei com ele e consegui reverter para eu não assinar o tal contrato de sigilo", contextualizou.

Nas redes sociais, Sophia rebateu ataques após a entrevista. "A vocês que estão entrando aqui no meu perfil para me atacar, não sei por que vocês estão me atacando. Eu não expus nada, não veio de mim a informação, a internet inteira já estava sabendo. Eu apenas dei uma entrevista e confirmei o fato, que aconteceu há dois anos", declarou.