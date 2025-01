COMPULSÃO ALIMENTAR

Influenciadora chinesa morre após ingerir mais de 10 kg de comida em live

De acordo com a família, Xiaoting tinha compulsão alimentar diagnosticada há mais de 10 anos

A influenciadora digital chinesa Pan Xiaoting morreu após tentar ingerir mais de 10 quilos de comida em uma transmissão ao vivo nas redes sociais. Pan era conhecida na internet por gravar vídeos de "mukbang", desafio para consumir grandes quantidades de alimentos com milhares de espectadores.

De acordo com a família em entrevista a BBC, Xiaoting tinha compulsão alimentar diagnosticada há mais de 10 anos, mas que, mesmo com o acompanhamento psicológico e nutricional, ela optou por continuar comendo muito para realizar as transmissões nas redes sociais.