IMPERDÍVEL

Ingresso por R$ 10: vejas os cinemas que vão ofertar promoção em todo o Brasil

Ação especial vai durar uma semana

Quem ama assistir filmes comendo uma pipoquinha já pode comemorar. As principais redes de cinema do Brasil vão ofertar por uma semana, de 6 a 12 de fevereiro, ingressos a partir de R$ 10. Participam da "Semana do Cinema" a Cineflix, Cinemark, UCI Cinemas e Cinépolis. >