Cinema de shopping em Salvador vai ofertar ingressos por R$ 10 por uma semana

"Mufasa", "O Auto Da Compadecida 2" e "Moana" estão entre os filmes em cartaz

“Com essa ação super especial do Cineflix na Semana do Cliente, o nosso público terá ainda mais opções para se divertir no Bela. Preparamos uma programação completa para animar as férias da criançada, com atrações, eventos de carnaval como o tradicional Bloquinho do Bela, além de diversas opções de lazer para o público adulto”, afirma Juliana Brandão, Gerente de Marketing do Shopping Bela Vista.>