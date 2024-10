VERÃO

Ingressos para ‘Ensaios da Anitta’ em Salvador já estão à venda

Cantora se apresenta na capital baiana no dia 18 de janeiro

Alô Alô Bahia

Publicado em 9 de outubro de 2024 às 22:27

Anitta no Carnaval de Salvador Crédito: Natally Acioli/g1

Os Ensaios da Anitta estão voltando! A aguardada temporada pré-carnavalesca da cantora retornará em 2025 maior do que nunca, com 12 datas. Além de Salvador, no dia 18 de janeiro, a turnê passa por São Luís, Fortaleza, Ribeirão Preto, Recife, Brasília, Belo Horizonte, Campinas, Rio de Janeiro, Curitiba, Florianópolis e, por fim, São Paulo. Os ingressos para o show na capital baiana começaram a ser vendidos nesta quarta-feira (9).

Para o próximo ano, a carioca elegeu o tema “Maratona de Jogação”, celebrando o universo esportivo, como tema de seu Carnaval. Fantasias icônicas inspiradas por diferentes modalidades esportivas devem dominar os looks da cantora durante a temporada, que segue ainda com os tradicionais desfiles do Bloco da Anitta, em Salvador e no Rio de Janeiro, em 28 de fevereiro e 8 de março, respectivamente.

“Carnaval é minha época preferida do ano. E também é um momento de grande atenção nacional e internacional. É por isso que sempre aproveito a ocasião para falar de coisas que são importantes para mim. Meu Carnaval já homenageou mulheres incríveis da história, causas ambientais, tecnologia… Agora é a vez dos esportes. Tô feliz e animada pra cair na estrada novamente”, comemora a artista, destacando a importância sócio-cultural desse universo, motivo de sua escolha.

A maratona de pré-carnaval da poderosa é sempre muito especial, principalmente por seu formato único. Tudo acontece num palco de 360 graus, que aproxima o público ainda mais de Anitta. Além disso, o projeto já se tornou conhecido pelo line up ilustre de convidados que a girl from Rio recebe no palco, contemplando diversos gêneros da nossa música, como pop, funk, trap, rap, sertanejo, piseiro, brega, axé e outros.

A variedade musical das apresentações também se demonstra no próprio repertório da cantora, que passeia por todo o seu catálogo de hits, mas também pelo universo das músicas carnavalescas.

Confira agenda completa:

São Luís, MA – 11/01

Fortaleza, CE – 12/01



Salvador, BA – 18/01



Brasília, DF – 19/01



Recife, PE – 25/01



Ribeirão Preto – 26/01

Belo Horizonte, MG – 01/02



Campinas, SP – 02/02



Rio de Janeiro, RJ – 08/02



Curitiba, PR – 15/02



Florianópolis, SC – 16/02



São Paulo, SP – 22/02



BLOCO DA ANITTA 2025