Ingressos para novo show de Gil em Salvador começam a ser vendidos nesta semana; confira

Cantor confirmou nova apresentação da turnê na capital baiana em 20 de dezembro

Carol Neves

Publicado em 11 de agosto de 2025 às 12:36

Primeiro show da turnê "Tempo Rei" de Gilberto Gil, em Salvador Crédito: Marina Silva/CORREIO

O cantor Gilberto Gil anunciou a pré-venda e venda geral para a nova data do show em Salvador. A apresentação acontecerá em 20 de dezembro, atendendo a pedidos após o sucesso do primeiro show na capital baiana.

A pré-venda para clientes do Banco do Brasil, patrocinador da turnê Tempo Rei, começa às 12h desta terça (12). A venda geral começa ao meio-dia da sexta (15). A comercialização será exclusiva pelo site da Eventim. Os valores ainda não foram confirmados, mas no primeiro show em Salvador, os ingressos variaram entre R$ 90 e R$ 1.450.

"Salvador, finalmente conseguimos uma data. 'Tempo Rei' volta para Salvador dia 20 de dezembro", anunciou o cantor nas redes sociais. Além de Salvador, recebem novas datas Recife (28/22) e Belém (21/03/26), onde o show, que aconteceria no último sábado (9) acabou cancelado após a morte de Preta Gil.

O cantor falou em entrevista ao Fantástico da decisão de retomar a turnê após a morte da filha Preta Gil, que faleceu aos 50 anos em decorrência de um câncer. "Ela dizia: 'Vai cantar, vai pai!' Ela tinha esse lado. Então, [voltar aos palcos] é um respeito também a esse caráter profundo da personalidade dela voltar a cantar por aí”.

Ele falou do acréscimo das novas datas. "Muita gente pediu. Estreamos em Salvador e vamos encerrar lá também."

Relembre o show

Com o show de abertura da turnê Tempo Rei, em Salvador, Gilberto Gil voltou para onde tudo começou para marcar o início do fim. Esta é a última turnê de sua carreira, que já acumula cerca de 43 anos de uma trajetória de magia e uma sonoridade completamente única. O show mobilizou fãs e admiradores do artistas até a Casa de Apostas Arena Fonte Nova, na noite do dia 15 de março.