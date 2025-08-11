Ingressos para novo show de Gil em Salvador começam a ser vendidos nesta semana; confira

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Publicado em 11 de agosto de 2025 às 12:36
O cantor Gilberto Gil anunciou a pré-venda e venda geral para a nova data do show em Salvador. A apresentação acontecerá em 20 de dezembro, atendendo a pedidos após o sucesso do primeiro show na capital baiana.
A pré-venda para clientes do Banco do Brasil, patrocinador da turnê Tempo Rei, começa às 12h desta terça (12). A venda geral começa ao meio-dia da sexta (15). A comercialização será exclusiva pelo site da Eventim. Os valores ainda não foram confirmados, mas no primeiro show em Salvador, os ingressos variaram entre R$ 90 e R$ 1.450.
"Salvador, finalmente conseguimos uma data. 'Tempo Rei' volta para Salvador dia 20 de dezembro", anunciou o cantor nas redes sociais. Além de Salvador, recebem novas datas Recife (28/22) e Belém (21/03/26), onde o show, que aconteceria no último sábado (9) acabou cancelado após a morte de Preta Gil.
O cantor falou em entrevista ao Fantástico da decisão de retomar a turnê após a morte da filha Preta Gil, que faleceu aos 50 anos em decorrência de um câncer. "Ela dizia: 'Vai cantar, vai pai!' Ela tinha esse lado. Então, [voltar aos palcos] é um respeito também a esse caráter profundo da personalidade dela voltar a cantar por aí”.
Ele falou do acréscimo das novas datas. "Muita gente pediu. Estreamos em Salvador e vamos encerrar lá também."
Relembre o show
Preta Gil e o pai, Gilberto Gil
Com o show de abertura da turnê Tempo Rei, em Salvador, Gilberto Gil voltou para onde tudo começou para marcar o início do fim. Esta é a última turnê de sua carreira, que já acumula cerca de 43 anos de uma trajetória de magia e uma sonoridade completamente única. O show mobilizou fãs e admiradores do artistas até a Casa de Apostas Arena Fonte Nova, na noite do dia 15 de março.
Preta Gil, filha do mestre, marcou presença na abertura da turnê, após receber alta médica. "Estou muito feliz que vou conseguir assistir o show hoje. É a estreia da última turnê de seu Gilberto. Estamos todos aqui vivendo esse momento emocionante, Fonte Nova lotada, 50 mil ingressos vendidos", celebrou a cantora na ocasião. Ela foi homenageada pelo pai com a canção Drão, que levou o público a ovacionar Preta.