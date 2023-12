Ingressos para o Rock in Rio começam a ser vendidos; saiba valores e onde comprar

Os ingressos para o Rock in Rio 2024 começam a ser vendidos nesta quinta-feira (7), a partir das 19h, através da plataforma Ticketmaster. O Rock in Rio Card custará R$ 755 (inteira) e R$ 377,5 (meia), sendo válido para um único dia do festival, que deverá ser escolhido posteriormente.



De acordo com a página oficial do evento, será permitida a compra de até dois ingressos por CPF, sendo no máximo uma meia-entrada. Não haverá cobrança de taxas adicionais.