Inscrições prorrogadas para 9ª edição do Prêmio Pierre Verger

Prêmio Pierre Verger. Crédito: divulgação

Estão prorrogadas até 6 de agosto as inscrições para a 9ª edição do Prêmio Nacional de Fotografia Pierre Verger. Fotógrafos e fotógrafas de todo Brasil terão mais 7 dias para preparar todo material exigido no edital e enviar. Caso o/a proponente necessite retificar a proposta enviada, será considerado o último envio.



O Prêmio, um dos mais importantes do país na área, irá premiar no valor de R$ 30 mil três ensaios fotográficos nas categorias: Ancestralidade e Representação, Questões Históricas e Livre Temática e Técnica.

Os ensaios não podem ter sido premiados no Brasil ou no exterior. Cada ensaio deve ser composto por no mínimo 10 e no máximo 20 de fotografias, além de um texto narrativo/conceitual sobre a proposta inscrita.

Podem se inscrever pessoas físicas maiores de 18 anos, brasileiros natos e naturalizados, assim como estrangeiros com situação de permanência e residência comprovada no Brasil.

Categorias

Na categoria Ancestralidade e Representação serão apreciados os ensaios que abordem a etnofotografia enquanto possibilidade de registro e interpretação dos aspectos relacionais, familiares, sociais, dentre outros, no Brasil, garantindo a qualidade artística do registro imagético.

Em Questões Históricas serão apreciados ensaios fotográficos que dialoguem com o momento histórico contemporâneo, considerando a realidade pandêmica e suas consequências em torno dos processos ocasionados pelas vivências nos campos políticos e sociais.

Já em Livre Temática e Técnica serão apreciados os ensaios fotográficos documentais que registrem de forma livre no que se refere à sua temática e técnica (inclusive as experimentações dos processos alternativos) utilizadas, e que tragam aspectos despercebidos na observação do cotidiano.