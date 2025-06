TEATRO

Inspirado em Romeu e Julieta, musical faz ressaca junina em Salvador

'Rominho e Marieta' fará apresentação na Casa Rosa

Encerrando a temporada junina, a Casa Rosa recebe, no dia 5 de julho, na ressaca de São João, o espetáculo musical 'Rominho e Marieta'. Permeando as linguagens do teatro popular e da quadrilha junina, o texto surge a partir da obra “Romeu e Julieta”, de William Shakespeare, contextualizado numa releitura de linguagem popular nordestina, inspirada na história coronelista de Lagarto (SE), cidade natal da diretora, Letícia Aranha.>

Mas, no meio da alegria do São João, surge a intensa paixão de Rominho e Marieta, dois jovens que, em nome do amor, resolvem desafiar a tradição de ódio entre suas famílias. E com a benção de Santo Antônio – que assume o papel de narrador da peça e marcador da quadrilha – acontece o matrimônio. O tão querido santo casamenteiro entra na brincadeira e apadrinha a união mais inusitada da região.>