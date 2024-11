APOIO DOS AMIGOS

Internada em hospital no RJ, Preta Gil recebe visita de Thiaguinho

Cantor visitou a amiga, que trata de um câncer do intestino

Nesta terça-feira (12), Preta Gil recebeu uma visita especial de seu amigo e pagodeiro Thiaguinho no hospital em que está internada, no Rio de Janeiro. Em suas redes sociais, Preta compartilhou um vídeo onde mostra sua reação com a chegada surpresa do cantor em seu quarto.