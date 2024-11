APOIO DOS AMIGOS

Internada, Preta Gil recebe homenagem de Ana Maria Braga

A mensagem carinhosa foi transmitida no programa Mais Você

Anna Luiza Santos

Publicado em 13 de novembro de 2024 às 18:52

Ana Maria Braga ao lado de Preta Gil em registro antigo Crédito: Reprodução

Internada no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, a cantora Preta Gil agradeceu o carinho de Ana Maria Braga pela homenagem durante o programa Mais Você (Globo) desta quarta-feira (13). A cantora está em tratamento de um câncer em quatro lugares, além de um quadro de cálculo renal.

“Quero mandar um beijo para a minha amiga Preta Gil, que teve que voltar para o hospital na segunda-feira para tratar os cálculos renais. Força, menininha. Estamos aí com você, viu. E você sabe que nós duas que estamos aqui, eu e Angélica, somos suas fãs, amigas de coração e estamos aqui torcendo pra você”, falou a apresentadora, ao lado de Angélica, convidada do dia no programa.

O programa ainda exibiu alguns vídeos que a artista compartilhou em suas redes sociais, para homenageá-la. Ana Maria aproveitou para citar a visita do cantor Thiaguinho ao hospital. “Eu soube que ela já se animou com a visita que recebeu do Thiaguinho. Esse apoio dos amigos, inclusive, é o melhor remédio para tudo”, confessou.