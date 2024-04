EXU TRANCA RUA

Intolerância religiosa? Ludmilla é acusada por internautas após vídeo sobre Tranca Rua

Durante a apresentação no Coachella, evento internacional realizado na Califórnia, nos Estados Unidos, a artista, de 28 anos, exibiu um vídeo no telão no show de domingo (21) com a frase "Só Jesus expulsa o Tranca Rua das pessoas".