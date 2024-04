PROTEGIDA

Menina de 12 anos forçada a se casar com líder religioso, de 63, está sob proteção policial

O casamento entre um líder religioso de 63 anos e uma menina de 12 provocou indignação em Gana, levando autoridades a intervirem. De acordo com o periódico "Pulse", a menor está sob proteção da polícia de Accra, a capital do país africano. A mãe também está recebendo apoio policial. As informações são do Extra.