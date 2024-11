TECNOLOGIA

iOS 18.4: próxima grande atualização da Apple Intelligence também já tem data

Essa atualização deve trazer também grandes melhorias para a Siri, assistente de voz

A próxima grande atualização da Apple Intelligence está prevista para abril de 2025, com o lançamento do iOS 18.4, de acordo com Gurman. Essa atualização deve trazer também grandes melhorias para a Siri, incluindo suporte para contexto pessoal, permitindo que a Siri acesse e utilize informações do usuário, como contatos, calendário e histórico de navegação, para fornecer respostas e realizar ações mais personalizadas.