APÓS PRISÃO

Irmã de Deolane Bezerra fala sobre situação amorosa: 'Quem vai querer namorar três bandidas?'

Daniele Bezerra abriu uma caixa de perguntas para os seus seguidores do Instagram nesta quinta-feira (26). Ao ser questionada se ela e as irmãs,Deolane Bezerra e Dayanne Bezerras, estavam solteiras, a advogada respondeu que se depender das notícias que têm saído sobre elas, nenhum homem vai querer se relacionar com elas.