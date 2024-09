SUCESSO CONTINUA

Deolane Bezerra faz apelo por 'publis' após deixar prisão: 'Mãe tá dura'

Mais de 15 milhões de usuários no Instagram visualizaram os vídeos publicados pela advogada.

A influenciadora digital publicou, nesta quarta-feira (25), um print que mostra o número de pessoas que visualizaram seus stories no Instagram e fez um apelo por novos contratos de publicidade.

"Chama na publi que a mãe tá dura", escreveu na legenda do post, que mostra que mais de 15 milhões de usuários visualizaram os vídeos publicados pela advogada.

Deolane foi presa junto com sua mãe durante a Operação Integration, no dia 4 de setembro, que investiga crimes como lavagem de dinheiro e envolvimento com jogos ilegais.