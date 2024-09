FILHA TAMBÉM FOI SOLTA

Mãe de Deolane Bezerra é solta após 20 dias; assista

As duas foram presas no dia 4 de setembro na Operação Integration

Publicado em 24 de setembro de 2024 às 14:30

Solange Bezerra Crédito: Redes sociais

A mãe da influenciadora Deolane Bezerra, Solange Alves Bezerra, saiu do presídio feminino, no Recife, no início da tarde desta terça-feira (24). A filha também recebeu soltura horas antes. Ela está sendo investigada na operação contra lavagem de dinheiro e prática de jogos ilegais.

As duas estavam presas na Colônia Penal Feminina, no bairro da Iputinga, Zona Oeste do Recife, desde o dia 4 de setembro. A operação Intagration, deflagrada pela Polícia Civil de Pernambuco, prendeu outros 18 investigados.

Esses mesmos presos foram beneficiados com o habeas corpus emitido pela Justiça de Pernambuco, segundo o g1. A mãe da influenciadora está sendo investigada por receber depósitos e realizar transferências para duas empresas que estavam na mira da Operação Integration, são elas: a Pay Brokers Cobrança e Serviço e a Pixs Brasil Cobrança e serviço, de Edson Antonio Lenzi.

Entenda o caso

Segundo a filha mais velha da família Bezerra, Daniele, a mãe está sendo investigada por realizar transações financeiras com empresas que estão sendo acusadas de lavar dinheiro. No entanto, o jornalista Leo Dias publicou que Solange também é suspeita de ter relação com o tráfico de drogas.

Durante a operação Integration, a mãe da família Bezerra alegou que tinha uma renda mensal de R$ 10 mil, mas movimentou mais de R$ 478 mil reais em apenas um mês. No documento que Leo Dias conseguiu acesso, Solange está "envolvida em mídia negativa juntamente com suas sócias, citando supostas atividades relacionadas a tráfico de drogas e sonegação fiscal".