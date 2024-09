LIBERDADE

Após 20 dias presas, Deolane e mãe se reencontram: 'Não iria embora sem a senhora'

Mãe e filha passaram cerca de 20 dias presas, suspeitas de envolvimento com lavagem de dinheiro por plataformas de jogos ilegais

Alô Alô Bahia

Publicado em 24 de setembro de 2024 às 20:51

Deolane Bezerra e Solange Bezerra Crédito: Reprodução

Deolane Bezerra e Solange Bezerra se reencontraram na tarde desta terça-feira (24), pouco depois de serem soltas da prisão em que estavam. Mãe e filha passaram cerca de 20 dias presas, suspeitas de envolvimento com lavagem de dinheiro por plataformas de jogos ilegais. Em seu Instagram, a influenciadora postou uma foto em que aparece beijando a mãe.

“A mulher mais forte do mundo, Solange. Eu não iria embora sem a senhora… NUNCA… Obrigada por tudo minha supermãe. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor. ‘Salmos 40’ Obrigada Deus, eu sempre confiei em Ti”, escreveu a influenciadora.

A influenciadora digital e a mãe foram soltas por ordem do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), na tarde desta terça, da Colônia Penal Feminina de Buíque, no agreste pernambucano. A advogada foi detida no começo de setembro em uma operação da Polícia Civil de Pernambuco contra lavagem de dinheiro e prática de jogos ilegais.

Mais cedo, Dayanne Bezerra, irmã da ex-participante de A Fazenda, publicou fotos das videochamadas que fez com a dupla durante a manhã. “Eu te amo”, se declarou para Deolane, com uma captura de tela delas fazendo um coração com as mãos.