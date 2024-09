MEDIDAS CAUTELARES

Justiça ordena soltura de Deolane e suspeitos de envolvimento em esquema de jogos ilegais

A soltura da influenciadora Deolane Bezerra, da mãe, Solange Bezerra, e do dono da Esportes da Sorte, Darwin Henrique da Silva Filho, foi ordenada na noite desta segunda-feira (23), pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE). As informações são do G1 de Pernambuco.