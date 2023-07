Irmã de Rafael Zulu expõe ator por vazar gravidez de Vitão

Uma polêmica tem tomado as redes sociais nos últimos meses. Isso porque uma modelo, chamada Suelen Gervásio, alegou que engravidou do cantor Vitão.



A jovem, no entanto, é irmã do ator Rafael Zulu, que o acusa de ter vazado a informação da gravidez para a mídia sem a autorização dela. Segundo a gestante, o artista teria vendido a notícia para ganhar dinheiro em cima da polêmica da irmã.



Nesta quarta-feira (5), Suelen resolveu expor toda a situação nas redes sociais, afirmando que Vitão tinha dúvidas se era o pai ou não, porque a jovem afirmou que não saberia se o cantor seria, de fato, o pai da pequena Nina, que ainda está na barriga.