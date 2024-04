ÚLTIMOS DESEJOS

Isabel Veloso, influenciadora com câncer terminal, casa aos 17 anos

Jovem já tinha se casado no civil no dia 13 deste mês

Alô Alô Bahia

Publicado em 23 de abril de 2024 às 07:48

Casamento foi transmitido ao vivo Crédito: Reprodução / Redes sociais

Isabel Veloso, a influencer que ganhou destaque nas redes sociais mostrando a rotina convivendo com um câncer em estágio terminal, casou em uma cerimônia para amigos e familiares nesta segunda-feira (22).

A jovem já tinha se casado no civil no dia 13 deste mês, e, na cerimônia desta segunda, compartilhou um vídeo ao vivo do casamento para os fãs. Durante a live, que mostrou detalhes do casamento e da vestimenta dos noivos, ela leu os votos para o noivo, Lucas Borbas.

Nos votos, Isabel se declarou para Lucas citando um diálogo famoso do filme “A Culpa é das Estrelas”, filme favorito dos dois e que conta a história de amor entre Hazel Grace Lancaster e Augustus Waters, dois adolescentes que se conhecem em um grupo de apoio para pacientes com câncer.

“Alguns infinitos são maiores que outros. Há dias, muitos deles, em que fico zangada com o tamanho do meu conjunto limitado. Eu queria mais números do que provavelmente vou ter, mas Lucas, meu amor, você não imagina o tamanho da minha gratidão dentro do nosso pequeno infinito. Você me deu uma eternidade dentro dos meus dias infinitos. Te amo desde sempre e para sempre.”

A celebração foi transmitida ao vivo nos perfis dos noivos em uma rede social, chegando a atrair 19 mil espectadores simultâneos em uma das contas.

Nos últimos meses, Isabel conquistou um número de 3,7 milhões de seguidores em suas duas principais contas em redes sociais. A influenciadora costuma compartilhar os desafios de enfrentar uma doença terminal, reflexões sobre fé, os preparativos para o casamento e suas conquistas recentes, como a aprovação na faculdade de psicologia.

Diagnóstico

A adolescente paranaense foi diagnosticada aos 15 anos com um Linfoma de Hodgkin, um tipo de câncer do sangue que tem origem no sistema linfático. Em janeiro de 2024, a adolescente descobriu que a doença seria incurável e parou com os tratamentos. “Eu sou terminal porque eu não faço mais tratamento oncológico devido ao tempo de vida que eu tenho”, explicou a influenciadora em um vídeo.

Isabel tem um tumor de 17 centímetros, localizado próximo ao coração e entre os dois pulmões. No início deste mês, a jovem informou que o crescimento do tumor estava estabilizado.