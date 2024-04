SAÚDE

Em seis anos foram diagnosticados mais de mil casos de câncer no CMPC

Em seis anos, foram diagnosticados mais de mil casos de câncer no Centro Municipal de Prevenção ao Câncer Romilda Maltez (CMPC), localizado em Feira de Santana, apresentando um aumento na incidência da enfermidade. O câncer de próstata se destaca como o mais incidente, com 717 casos positivos registrados apenas de 2018 até os dois primeiros meses de 2024.

Segundo as projeções que foram publicadas pelo Instituto Nacional do Câncer (INCA), até 2025 o Brasil deverá registrar cerca de 704 mil novos casos. Entre os diversos tipos de cânceres, foram diagnosticados no CMPC o de mama, próstata, pele, útero, tireoide e esôfago. No mesmo período, o câncer de mama também apresentou uma incidência considerável, com 251 casos diagnosticados.