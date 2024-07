LITERATURA

Itamar Vieira Junior lança seu primeiro livro infantil na Flipelô

Lançamento terá conversa com Itamar mediada por Paloma Amado

Da Redação

Publicado em 3 de julho de 2024 às 14:48

O premiado escritor baiano Itamar Vieira Junior estreia na literatura infantil com o livro ‘Chupim’, pela editora Baião, selo da Todavia dedicado à infância. A obra, que tem coautoria com a artista visual autodidata Manuela Navas, será lançada na Festa Literária Internacional do Pelourinho (Flipelô), no dia 9 de agosto, às 10h, no Espaço Infantil Mabel Veloso (Praça das Artes).

‘Chupim’ é ambientado no mesmo universo que consagrou ‘Torto arado' como um dos romances de destaque da atual literatura brasileira. O primeiro livro infantil de Itamar Vieira Junior, que está em pré-venda no site da Baião (baiaolivros.com.br), explora a realidade brasileira e o trabalho no campo pela perspectiva da infância, a partir da figura de Julim, um menino que acompanha o seu pai no trabalho nas plantações de arroz. O livro estará disponível nas livrarias a partir de 9 de agosto.

A conversa com Itamar Vieira Junior será mediada por Paloma Amado, escritora e filha de Zélia Gattai e Jorge Amado, que estará relançando seu livro infantil ‘Pituco’, pela editora Casa de Palavras (Fundação Casa de Jorge Amado).

'Chupim’ e ´Pituco´ são dois pássaros que irão pousar no Pelourinho e contarão suas histórias às crianças na Flipelô, que será realizada de 7 a 11 de agosto no Centro Histórico de Salvador e vai homenagear o poeta-compositor maluco beleza Raul Seixas.