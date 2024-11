LITERATURA

Itamar Vieira Junior vence pela segunda vez o Prêmio Jabuti

Livro Salvar o Fogo faturou a categoria de melhor romance

Doris Miranda

Publicado em 19 de novembro de 2024 às 23:27

O escritor baiano Itamar Vieira Junior Crédito: divulgação

A 66ª edição do Prêmio Jabuti aconteceu nesta terça (19) numa cerimônia no auditório Ibirapuera, em São Paulo. O melhor romance literário foi Salvar o Fogo, segundo romance do baiano Itamar Vieira Junior, já premiado com o mesmo troféu pelo best-seller Torto Arado há quatro anos.

O livro expande o temas de um dos autores de maior impacto da literatura brasileira contemporânea, pondo em cena a vida de mulheres do sertão baiano ameaçadas pela dominância da igreja sobre suas terras. O Crime do Bom Nazista, do gaúcho Samir Machado de Machado, foi eleito o melhor romance de entretenimento. Os dois romances do ano foram publicados pela editora Todavia.