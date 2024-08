FÉRIAS

Ivete e família se hospedam em casa de três andares e 11 quartos nos Estados Unidos

A musa baiana Ivete Sangalo está de férias nos Estados Unidos. Durante a período em Orlando, a cantora tem compartilhado com os seguidores e fãs os momentos com a família e equipe. Nesta segunda-feira (6), Ivete mostrou detalhes do local onde está hospedada durante a viagem.

As "mini-férias" da cantora foram iniciadas com o casamento da sobrinha Camila Nunes. A cantora e a irmã, Cynthia Sangalo, no entanto, decidiram estender a "farra" e continuar mais uns dias no país.