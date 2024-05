Ivete ganha homenagem na Times Square e pede PIX para o RS de presente de aniversário

A cantora baiana Ivete Sangalo comemora mais uma primavera nesta segunda-feira (27) e, neste ano, ao invés de ganhar presentes, ela pediu que amigos, familiares e fãs doem valores em PIX para ajudar as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. A artista iniciou uma campanha em apoio a Central Única das Favelas (CUFA), para onde o dinheiro é enviado.

“Estou muito feliz que a gente está nessa corrente e comuniquei aos meus fãs e amigos, que sempre recebi muitos presentes e me perguntaram o que eu quero de presente. Disse que queria de presente um PIX para o Rio Grande do Sul”, disse em um stories no Instagram, no domingo (26).