Ivete Sangalo abre show histórico no Maracanã; veja vídeo

Ivete Sangalo tinha apenas 23 anos quando assumiu, pela primeira vez, o maior bloco do Carnaval de Salvador. Foi em 1996 que a vocalista da Banda Eva – que no ano anterior tinha feito sua estreia no Carnaval puxando o Bloco Adão, criado especialmente para ela – entoou a música “Alô Paixão”, e arrastou os foliões do Bloco Eva.



Nesta quarta-feira (20), quase 28 anos depois, a cantora baiana cantou a mesma música para dar o “start” na celebração dos seus 30 anos de carreira, no Maracanã, no Rio de Janeiro. Ivete entrou no palco com um look repleto de plumas e pedras e suspensa em uma plataforma. “ Obrigada por terem vindo me ver”, disse.