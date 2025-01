MINI SHOW

Ivete Sangalo canta de surpresa em bar na Praia do Forte; veja vídeo

Participação especial da cantora aconteceu na noite dessa sexta-feira (3)

A baiana Ivete Sangalo surpreendeu fãs na noite de sexta-feira (03), ao cantar em um barzinho em Praia do Forte, distrito de Mata de São João, no litoral norte da Bahia. A apresentação aconteceu no Souza Bar.