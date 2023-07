Ivete Sangalo lembra dia como Barbie e brinca: "Já era antes de virar moda"

O filme "Barbie" será lançado nesta quinta-feira (20), e só se fala nisso nas ruas e nas redes sociais. Ivete Sangalo não ficou de fora da tendência. A cantora baiana comentou sobre o assunto no Instagram nesta segunda-feira (17).



Ela lembrou de quando se vestiu da famosa boneca para o The Voice 2019. Na época, Ivete era uma das juradas do reality musical da Globo e dedicou o look à apresentadora Hebe Camargo.



Na legenda da postagem feita nesta segunda, Ivete brincou com os fâs. "Hoje não é dia de #tbt, mas Mainha já era Barbie antes de virar moda!", escreveu. Nos comentários, os fãs entraram no clima e elogiaram a cantora.