CAMPEÃ?

Ivete Sangalo revela qual seria sua estratégia para vencer o Big Brother Brasil

Cantora disse que participaria de reality

Alô Alô Bahia

Publicado em 29 de março de 2024 às 12:46

Ivete Sangalo pediu para que Beatriz a derrubasse no chão Crédito: Reprodução/TV Globo

A cantora Ivete Sangalo parece ter ficado animada com a notícia de que as inscrições para o Big Brother Brasil 25 estão abertas e agora serão realizadas em formato inédito. Através das redes sociais, a artista brincou com o público e revelou se toparia participar do reality show.

"Eu me vejo sim [participando de um reality], eu ia me dar super bem, ia ser campeã. Estou sabendo que agora no BBB vai entrar uma pessoa com irmão, amigo... aí eu e Dito estamos pensando em se inscrever, né? É vitória na certa!", disse.

Veveta acrescentou ainda que já tem uma estratégia em mente para ganhar a competição. "Eu ia trocar voto por faxina. Eu ia dizer à pessoa, amiguinhos, eu lavo as roupas, eu limpo o quarto, eu faço tudo, só não vote em mim. Eu e Dito confinados, zero problema. Vencedores!", explicou.

Ivete foi a atração do BBB 24 no último dia 22 de março. A cantora entrou na casa mais vigiada do Brasil pela porta de um avião projetado na área externa da residência e colocou os ânimos lá no alto com uma apresentação marcada por todo o seu carisma e energia.